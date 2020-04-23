Российские адвокаты пожаловались на действия судов

В письме председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву защитники обращают внимание на информационную закрытость инстанций, а также упрощенный подход к вопросам о справедливом правосудии. Растет число ненадлежащих или несвоевременных уведомлений. Случается, что срок содержания под стражей продлевают и объясняют это чрезвычайными обстоятельствами, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на текст обращения.

С 18-го марта российские суды работают в особом режиме из-за эпидемии коронавируса. Туда ограничен доступ. Судьи рассматривают только неотложные вопросы.