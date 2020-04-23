Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз спада мировой экономики в два раза

Из-за коронавируса ВВП в глобальном плане сократится почти на 4%, — предупреждают аналитики агентства. Рецессия в этом году, по их словам, будет в два раза серьезней, чем в 2009-м. Ухудшение прогноза связано с анализом итогов первого квартала и тех мер, которые в разных странах применяли для борьбы с коронавирусом, — пишет газета «Ведомости».
2020-04-23T11:37:00+03:00
2020-04-23T11:49:40+03:00
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11:37, 23 апреля 2020
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