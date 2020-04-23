Сильный ветер повредил более 60-ти машин в Москве

В основном это произошло из-за того, что на автомобили падали деревья, — передает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. За последние часы в столице было повалено более 200 деревьев, в Подмосковье более 100. По данным агентства, никто не пострадал. Ранее главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о том, что порывы ветра могут составить до 23-х метров в секунду.
2020-04-23T11:37:00+03:00
2020-04-23T11:37:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 23 апреля 2020
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