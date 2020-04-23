Сильный ветер повредил более 60-ти машин в Москве

В основном это произошло из-за того, что на автомобили падали деревья, — передает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. За последние часы в столице было повалено более 200 деревьев, в Подмосковье более 100. По данным агентства, никто не пострадал. Ранее главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о том, что порывы ветра могут составить до 23-х метров в секунду.