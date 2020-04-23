Свердловская область собирается на майские праздники ввести пропускной режим

Сейчас решается вопрос, как будут выглядеть разрешения на выход из дома. Власти не исключают, что это может быть и обычный бумажный документ, — пишет местное интернет-издание Е1. В то же время руководство области заверило, что не планирует запрещать дачникам поездки из города.