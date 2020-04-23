Свердловская область собирается на майские праздники ввести пропускной режим

Сейчас решается вопрос, как будут выглядеть разрешения на выход из дома. Власти не исключают, что это может быть и обычный бумажный документ, — пишет местное интернет-издание Е1. В то же время руководство области заверило, что не планирует запрещать дачникам поездки из города.
2020-04-23T11:36:00+03:00
2020-04-23T11:36:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…