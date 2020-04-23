Резкий прирост случаев коронавируса зафиксирован в Челябинской области

Только за последние сутки 44 новых случая пришлись на городскую больницу Златоуста. По словам губернатора Алексея Теслера, причиной стала ошибка в оказании медицинской помощи. Он добавил, что Роспотребнадзор сейчас проводит расследование. Ранее сообщалось, что в больнице заразились фельдшер «скорой помощи» и медсестра в отделении реанимации.