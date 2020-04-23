Резкий прирост случаев коронавируса зафиксирован в Челябинской области

Только за последние сутки 44 новых случая пришлись на городскую больницу Златоуста. По словам губернатора Алексея Теслера, причиной стала ошибка в оказании медицинской помощи. Он добавил, что Роспотребнадзор сейчас проводит расследование. Ранее сообщалось, что в больнице заразились фельдшер «скорой помощи» и медсестра в отделении реанимации.
2020-04-23T11:34:00+03:00
2020-04-23T11:36:10+03:00
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11:34, 23 апреля 2020
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