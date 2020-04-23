В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

За последние сутки он составил лишь 4774 случая, — следует из данных оперативного штаба. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. Накануне их было более 5200, а до этого более 5600.

В Москве, как сообщается, заболеваемость также падает второй день подряд. За сутки здесь выявлено менее 2000 случаев, и таким образом столица вернулась к показателю шестидневной давности, — отмечает агентство Интерфакс.

Общее число заболевших в России составляет свыше 62,5 тысяч.