В обыске у руководителя «Омбудсмен полиции» по делу о фейк-ньюс участвовало 60 сотрудников правоохранительных органов

В обыске у руководителя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по делу о фейк-ньюс участвовало 60 сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«За три года существования проекта я переживаю уже второй обыск в своей квартире. Тоже неотложный, без судебного решения и тоже в статусе свидетеля. Та статья, по которой сегодня возбуждено уголовное дело, и на основании которого они пришли ко мне в квартиру, лишения свободы вообще не предусматривает, задержать и взять под стражу по этой статье вообще невозможно. В обыске неделю назад было задействовано суммарно человек, наверное, шестьдесят, из них было восемь бойцов спецназа. Оцепили весь двор, что-то страшное творилось, как будто они вооруженного бойца ИГИЛ (запрещенная в РФ организация – Э.М.) пришли брать», — рассказал он.

Дело о распространение ложной информации про коронавирус завели из-за поста, который, как сообщается на сайте Следственного комитета, «неустановленное лицо от имени пользователя Владимира Воронцова» разместило в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «под видом достоверного сообщение анонимного автора». В публикации говорилось о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. 14 апреля рано утром к администратору паблика «Омбудсмен полиции», в котором и появился пост, Владимиру Воронцову буквально вломились с обыском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Позже стало известно, что его отвезли на допрос. В.Воронцов проходит по делу как свидетель, значит, как пояснял ранее его адвокат, его обязаны были сначала вызвать на допрос. Сам Владимир Воронцов расценивает эти действия как попытку давления с целью заставить его остановить деятельность.