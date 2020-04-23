В МВД не наблюдают роста числа преступлений, совершенных иностранными гражданами

Об участившихся случаях правонарушений со стороны мигрантов писали СМИ.

В России не зафиксировано всплеска преступности в период коронавируса, отчитываются в МВД. Подчеркивается, что количество правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, не выше уровня прошлого года, пишет агентство «Интерфакс». Статистика министерства, свидетельствует о том, что в целом за последнее время стало меньше убийств, грабежей и случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

О том, что страну ждет волна преступлений, которые совершают оставшиеся без работы мигранты, со ссылкой на различных экспертов писали многие СМИ. В прессе все чаще стали появляться сообщения о нападениях и грабежах. По данным Федерации мигрантов и экспертов, в стране до эпидемии находилось около 10 миллионов иностранцев. Многие из них из-за карантинных мер лишились средств к существованию, но не могут уехать на родину. Эксперты предупреждают, что без специальной правительственной программы по поддержке мигрантов ситуация может выйти из-под контроля.

В МВД также сообщили о том, что всем иностранным гражданам, находящимся в России, автоматически продлят разрешительные документы