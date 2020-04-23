Уже около 50 человек получили наказание в виде административного ареста во Владикавказе

Где в понедельник прошел Народный сход против режима самоизоляции. ка—

В понедельник во Владикавказе полторы тысячи местных жителей вышли на площадь с требованием отменить ограничительные меры, введённые в республике в связи с угрозой распространения коронавируса. А также призывали освободить пользующегося большой популярностью в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева. Арестованного за подстрекательство к акциям неповиновения. Митинг закончился столкновением с силовиками и массовыми задержаниями.

Отмечается, что активисты получили от трех до 15 суток ареста. Суды рассматривали дела по статьям о неповиновении законному требованию представителя власти, и об организации несогласованного массового мероприятия .

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что протесты во Владикавказа против карантинных мер были незаконными и могли ухудшить ситуацию с распространением коронавируса в регионе.