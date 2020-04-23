Московским клиникам заплатят за лечение больных коронавирусом только если их привезут на скорой помощи

Если же пациент прибыл сам, больницы не получат компенсации.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования разослал клиникам уведомления об изменении правил выплаты компенсаций – они получат деньги только в том случае, если пациента с коронавирусом доставили на «скорой». При этом в реестре счетов клиники должны указать номер наряда вызова бригад, иначе им придется оплачивать лечение за свой счет. Об этом пишет медицинское интернет-издание Vademecum.

Руководитель одной из московских больниц рассказал журналистам, что сейчас действует другой порядок – прибывшие самостоятельно или привезенные родственниками пациента госпитализируются в том случае, если для этого есть достаточные основания. В их число, например, входит острая дыхательная недостаточность. Глава другой клиники назвал новые правила единственно верными – по его словам, госпитализация на скорой позволит сдержать распространение заболевания и обеспечить оптимальную загрузку коек в больницах.

Затраты на лечение одного пациента с коронавирусом оцениваются примерно в 200 тысяч рублей.