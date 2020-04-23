Московская биржа собирается ввести механизм для торгов при отрицательных ценах

Об этом попросили участники фондового рынка. На доработку и введение нового механизма понадобится несколько месяцев, — рассказали агентству ТАСС представители торговой площадки. Биржа собирается проработать меры по снижению рисков, которые возникают в ходе торгов нефтяными контрактами.

В начале этой недели на американской бирже впервые в истории цена на нефть марки WTI ушла в отрицательные значения.