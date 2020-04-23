Пассажиры РФ при покупке железнодорожного билета теперь должны будут оставлять номер своего телефона или элпочту

Это касается продаж через сайт РЖД. До этого покупатели билетов могли делиться такими сведениями по желанию. Теперь норму закрепили законодательно, — сообщили представители компании. Там объяснили это необходимостью предупреждать о возможных изменениях в графике движения поезда. В пресс-службе РЖД заверили, что не будут использовать полученную информацию для рекламных рассылок.
2020-04-23T10:33:00+03:00
2020-04-23T10:33:57+03:00
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10:33, 23 апреля 2020
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