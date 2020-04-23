Компания «Аэрофлот» в мае сократит количество рейсов по России. Из-за коронавируса на билеты упал спрос

Пассажирам, рейсы которых попали в список отмененных, предложат перебронирование. Ранее Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами. Сейчас выполняются лишь рейсы, которые вывозят российских граждан домой.
2020-04-23T10:32:00+03:00
2020-04-23T10:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 23 апреля 2020
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