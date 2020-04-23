Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека доставили на допрос в Москву

Он проходит по делу о вымогательстве. Политика задержали накануне в Санкт-Петербурге. В операции участвовали сотрудники ФСБ, — рассказали агентству ТАСС источники в силовых структурах. В то же время они уточнили, что статус Волчека по этому делу пока не определен.

Волчек сначала был членом партии ЛДПР. На думских выборах 4 года назад он баллотировался от «Справедливой России», однако проиграл.