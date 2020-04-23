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10:31, 23 апреля 2020

Москвичей в симптомами ОРВИ смогут пожаловаться властям, если им не оказывают помощь в полном объеме

Для этого им надо обратиться на единую «горячую линию» по вопросам коронавируса, — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Она напомнила, что при подозрении на коронавирус необходимо брать анализ на инфекцию. Врач должен приезжать к пациенту домой, если был вызов. Кроме того, такому больному должны назначить соответствующее лечение, — подчеркнула Ракова.



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