Москвичей в симптомами ОРВИ смогут пожаловаться властям, если им не оказывают помощь в полном объеме

Для этого им надо обратиться на единую «горячую линию» по вопросам коронавируса, — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Она напомнила, что при подозрении на коронавирус необходимо брать анализ на инфекцию. Врач должен приезжать к пациенту домой, если был вызов. Кроме того, такому больному должны назначить соответствующее лечение, — подчеркнула Ракова.
2020-04-23T10:31:00+03:00
2020-04-23T10:31:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630252-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…