Российские регионы, как пишет газета «Коммерсантъ», не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом

Местные власти в ряде областей даже не приступали к заключению контрактов на поставку медицинского оборудования. Об этом говорилось на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Между тем, как напоминает издание, меньше недели остается на завершение работ по мобилизации системы здравоохранения. Президент Владимир Путин поручил к следующему вторнику обеспечить медицинские организации необходимым оборудованием и увеличить количество коек.