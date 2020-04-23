Российские регионы, как пишет газета «Коммерсантъ», не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом

Местные власти в ряде областей даже не приступали к заключению контрактов на поставку медицинского оборудования. Об этом говорилось на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Между тем, как напоминает издание, меньше недели остается на завершение работ по мобилизации системы здравоохранения. Президент Владимир Путин поручил к следующему вторнику обеспечить медицинские организации необходимым оборудованием и увеличить количество коек.
2020-04-23T10:31:00+03:00
2020-04-23T10:31:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630250-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…