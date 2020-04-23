Еще 181 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В Москве выздоровел еще 181 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел ещё 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики» — сообщила вице-мэр.