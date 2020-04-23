Размытые формулировки в поправках к закону о полиции дадут почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных сил

Размытые формулировки в поправках к закону о полиции дадут почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель проекта «Омбудсмен полиции», майор полиции в отставке Владимир Воронцов.

«Что касается применения оружия — очень размытая норма, позволяющая уводить это в плоскость оценочных суждений. Если сотрудник воспринял (как угрозу – Э.М.), значит, его действия правомерны и все нормально. Кто и на основании чего уполномочил контролирующих лиц, следователя, прокурора, судью правом определять, реально было угроза в этот момент или нет. Это все категория оценочного суждения, которую можно повернуть как угодно, в зависимости от того, как складывается политическая ситуация в стране. Чем больше правовых неопределенностей, тем, на самом деле, хуже, и они дают большую почву для злоупотреблений», — заключил он.

Согласно подготовленному законопроекту о поправках в «Закон о полиции», сотрудники правоохранительных органов смогут получить новые полномочия, которые снимут многие действующие сегодня ограничения. Возможностей применить оружие у полицейских станет больше. Если закон будет принят, то открывать огонь можно будет в ситуациях, которые полицейский расценит как угрозу нападения. Кроме того, полицейские смогут огораживать территории, в том числе во время массовых собраний, блокировать помещения и вскрывать автомашины для предотвращения преступления. Наличия данных о том, что перевозится что-то незаконное, теперь будет не обязательно.