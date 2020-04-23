Снижение потребительского спроса из-за коронавируса затронет 90% всех категорий товаров и услуг в России

Предприниматели предупреждают о закрытии многих предприятий.

В России потребители готовятся сократить расходы почти на все продукты питания, одежду, досуг и так далее. Например, каждый четвертый опрошенный точно планирует меньше тратиться на алкоголь. Спрос в первую очередь также упадет на бакалею, мороженые продукты, консервы, об этом свидетельствует совместное исследование BCG и холдинга «Ромир». На него ссылается газета «Коммерсант». Крупные продуктовые рителеры полагают, что покупатели снизят активность в категориях, которые ранее закупали впрок. Свежая продукция в этом плане пострадает куда меньше.

Что касается одежды и обуви, то, как свидетельствуют данные опроса, до 40% россиян планируют повременить с покупками. Участники рынка рассчитывают, что спрос восстановится к осени, когда люди вернутся в магазины за теплой одеждой. Между тем, каждый третий респондент собирается отказаться от покупки ювелирных изделий, парфюмерии, мебели и электроники, а также меньше заказывать еду. Правда, крупные игроки на этом рынке пока наблюдают обратную тенденцию. Больше всего, судя по опросу, пострадает сфера развлечений — половина россиян намерены свести к минимуму траты на досуг.

Опрошенные эксперты полагают, что при умеренно оптимистичном сценарии на возврат потребления к докризисному уровню может уйти до трех лет.