Министерство внутренних дел России не фиксирует всплеска преступлений из-за эпидемии коронавируса

Более того, утверждают в ведомстве, после введения ограничительных мер снизилось количество убийств, грабежей и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Как сказала начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова, число преступлений, которые совершают иностранные граждане, остается на уровне прошлого года.

Ранее в прессе появлялись публикации о нападениях, которые в последнее время совершают мигранты, оставшиеся без работы.