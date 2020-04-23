Цены на нефть пошли вверх и частично отыграли падение начала недели

Одной из причин роста аналитики считают заявление президента США Дональда Трампа о готовности открыть огонь по кораблям Ирана.

На лондонской бирже ICE сегодня утром произошел серьезный скачок цен на нефтяные фьючерсы марки Brent – стоимость барреля превышала 23 доллара, это почти на 13 процентов больше цены закрытия предыдущего дня. Сейчас нефть уже успела упасть до 22 долларов, но все равно стоит дороже, чем накануне. Вверх устремились и котировки американского сорта WTI, цена которого превышает 15 долларов за баррель.

Как пишет газета РБК, аналитики считают одной из причин роста вчерашние заявления американского президента Дональда Трампа. По словам главы Белого дома, он дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам в случае провокаций.

Кроме того, положительную реакцию рынка вызвали сообщения о том, что нефтяные компании готовы сокращать добычу, чтобы компенсировать падение спроса на топливо. В свою очередь, агентство Reuters написало, что власти американского штата Оклахома разрешили компаниям закрывать скважины без потери арендованного участка.

Накануне цены на нефть Brent поставили 20-летний антирекорд – баррель стоил ниже 16 долларов.