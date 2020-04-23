Роскосмос хочет в 2,5 раза увеличить финансирование проекта по созданию ракет-носителей «Ангара»

Общая сумма должна составить 65 миллиардов рублей, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации. В эту сумму входит создание ракетного комплекса на космодроме «Восточный». При этом в документах компании не уточняется, зачем потребовалось увеличивать финансирование проекта.

Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный» планируется осуществить через 3 года.