В России выросло число лесных пожаров. Экологи считают главной причиной карантинные меры

Многие поехали на природу, из-за этого количество возгораний выросло на 20%, — рассказал сайту «МБХ Медиа» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин. Он добавил, что ситуация осложняется, поскольку спасатели частично заняты в санитарной обработке медицинских учреждений.