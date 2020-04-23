В России выросло число лесных пожаров. Экологи считают главной причиной карантинные меры

Многие поехали на природу, из-за этого количество возгораний выросло на 20%, — рассказал сайту «МБХ Медиа» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин. Он добавил, что ситуация осложняется, поскольку спасатели частично заняты в санитарной обработке медицинских учреждений.
2020-04-23T09:33:00+03:00
2020-04-23T09:33:37+03:00
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09:33, 23 апреля 2020
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