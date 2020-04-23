Цифровые пропуска могут появиться еще в 21-м российском регионе. Об этом говорят в Минкомсвязи

В первой очереди будут 7 областей Центрального федерального округа. Это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Первыми систему внедрили Москва и Подмосковья в связи с эпидемией коронавируса. Цифровые пропуска требуются жителям обоих регионов для поездок на личном или общественном транспорте. Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить систему на всю страну.