Цифровые пропуска могут появиться еще в 21-м российском регионе. Об этом говорят в Минкомсвязи

В первой очереди будут 7 областей Центрального федерального округа. Это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Первыми систему внедрили Москва и Подмосковья в связи с эпидемией коронавируса. Цифровые пропуска требуются жителям обоих регионов для поездок на личном или общественном транспорте. Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить систему на всю страну.
2020-04-23T09:32:00+03:00
2020-04-23T09:54:49+03:00
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09:32, 23 апреля 2020
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