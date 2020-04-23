Московские больницы получат деньги на лечение пациентов с коронавирусом, только если тех привезла «скорая помощь»

Московские больницы, как пишет газета «Ведомости», получат деньги на лечение пациентов с коронавирусом, только если тех привезла «скорая помощь».

Издание ссылается на письмо столичного городского фонда обязательного медицинского страхования. Подлинность этого письма подтвердили в двух московских клиниках, где лечат больных с коронавирусом. При этом руководитель одного из центров считает такой порядок единственно верным. По его словам, это сдерживает распространение болезни и обеспечивает максимальную загрузку коечного фонда.

В Москве, по официальным данным, зарегистрировано более 30-ти тысяч случаев коронавируса. Лечение одного заболевшего, по данным городского фонда, оплачивается из расчета 200-205 тысяч рублей.