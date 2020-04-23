Число арестованных во Владикавказе после прошедшего в понедельник народного схода выросло до 46-ти

Людей приговаривают к административному аресту по обвинению в участии в несогласованном мероприятии и неповиновении полицейским, — пишет «Новая газета». Сроки наказания составляют от 2-х до 15-ти суток.

Акция прошла у Дома правительства Северной Осетии. Собравшиеся требовали помочь пострадавшим от введения ограничительных мер. По разным данным, демонстрантов от 200 до 2000 человек. В итоге народный сход был разогнан. Накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии.