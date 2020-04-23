Журналисты газеты «Ведомости» пожаловались на цензуру со стороны нового руководителя редакции

Исполняющий обязанности главного редактора Андрей Шмаров запретил публиковать ряд материалов, в том числе на основе опросов «Левада-центра». Об этом «Эху» рассказала редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.

Ксения Болецкая напомнила, что часто опросы «Левады» показывают снижение рейтингов президента Владимира Путина.

Ранее Шмаров без согласования с редакцией менял заголовок статьи о «Роснефти», а также снимал с сайта критический комментарий с оценкой деятельности главы нефтяной компании Игоря Сечина. Несколько заместителей главного редактора, в свою очередь, призывали новых собственников газеты сменить руководителя.