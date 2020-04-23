Президент США Дональд Трамп объявил о том, что подписал указ об ограничении иммиграции

Такая мера будет действовать в течение двух месяцев. Как пояснял ранее сам глава Белого дома, это решение он принял из-за пандемии коронавируса ради того, чтобы американские граждане могли в приоритетном порядке получать рабочие места. Исключение будет сделано только для медицинских работников и тех, кто занят в борьбе с коронавирусом в Штатах.