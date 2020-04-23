Президент США Дональд Трамп объявил о том, что подписал указ об ограничении иммиграции

Такая мера будет действовать в течение двух месяцев. Как пояснял ранее сам глава Белого дома, это решение он принял из-за пандемии коронавируса ради того, чтобы американские граждане могли в приоритетном порядке получать рабочие места. Исключение будет сделано только для медицинских работников и тех, кто занят в борьбе с коронавирусом в Штатах.
2020-04-23T09:04:00+03:00
2020-04-23T09:04:25+03:00
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09:04, 23 апреля 2020
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