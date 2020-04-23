Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает не применять репрессивных мер в связи с пандемией коронавируса

По его словам, в некоторых странах используют ситуацию, чтобы оправдать нарушение прав человека. в докладе генсека ООН говорится, что растет число высказываний, которые разжигают ненависть, власти принимают грубые меры безопасности, что подрывает действия в области здравоохранения. Особенно уязвимыми становятся мигранты и беженцы, — подчеркивает Гутерриш.
2020-04-23T09:03:00+03:00
2020-04-23T09:03:52+03:00
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09:03, 23 апреля 2020
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