Сотрудники больницы в подмосковных Люберцах, заразились коронавирусом — это больше полусотни медиков

Сотрудники больницы в подмосковных Люберцах, где коронавирусом заразились больше полусотни медиков, пожаловались в ФСБ, МВД и Следственный комитет. Они обвиняют в случившемся руководство медучреждения.

Новую инфекцию в отделении неврологии третьего стационара Люберецкий областной больницы стали выявлять после поступления месяц назад пациентов терапевтического отделения. У некоторых были слабость, кашель и высокая температура. Письменных распоряжений администрации о переводе пациентов в непрофильное отделение не было, пояснил один из авторов обращения в силовые ведомства медбрат отделения неврологии Аркадий Хаславский изданию РБК. По его словам, люди с коронавирусом лежали в отделении пока болезнь не подтвердилась. Возможно это привело к заражению других пациентов и более полусотни медиков. Причём после того как у них обнаружили коронавирус, стационар не закрыли на карантин. Не проводилась и профилактика сотрудников, говорят медики. Средств индивидуальной защиты у них длительное время не было. Их выдали только в прошлую пятницу, да и то количество масок ограничено. Неврологи пожаловались в ФСБ, МВД и СК. Руководство ведомств медики просят проверить действия администрации больницы. Из-за этого по мнению авторов обращения заразились они и члены их семей. Коронавирус как сообщает РБК также нашли у реаниматологов, гинекологов, хирургов, кардиологов и других медиков.

В областном Минздраве подтвердили информацию о заражении десятков медиков. Но там говорят, что ничего не знают о жалобе врачей в силовые структуры. Медучреждения стали ранее очагами коронавируса уже в нескольких регионах страны. В том числе, Москве, Петербурге, Коми и Приморье, пишет интернет-издание Медуза.