Мировые цены на нефть растут этим утром почти на 10%. Стоимость барреля марки Brent превысила 22 доллара

По мнению экспертов, причина в сообщениях о том, что нефтяные компании уже готовы сокращать добычу. Кроме того, рынок отреагировал на высказывания американского президента Дональда Трампа о готовности флота США стрелять по катерам Ирана, если те будут препятствовать действиям американских кораблей.

В начале этой недели цена на нефть опускалась до рекордно низких за после 20 лет значений. Более того, американская марка WTI в понедельник впервые в истории ушла в минус.