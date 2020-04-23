Социальная сеть Фейсбук будет указывать страну происхождения для публикаций, которые связаны с выборами

Это сделано для того, чтобы читатели принимали обоснованные решения относительно тех сообщений, которые они видят, — пояснили в администрации сервиса. Те же правила введут для публикаций в Инстаграме.

Ранее Фейсбук оказался в центре скандала – социальную сеть обвинили в утечке личных данных, которые могли использовать в политической рекламе в пользу Дональда Трампа на предыдущих выборах. Кроме того, следствие в США утверждает, что российские компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, также занимались агитацией через социальную сеть в пользу нынешнего главы Белого дома. В Москве причастность к этому отрицают.