Снижение спроса в России затронуло подавляющее большинство всех категорий продуктов и услуг

Ближайшие полгода покупатели будут только сокращать траты, пишет газета «КоммерсантЪ», со ссылкой на исследование компаний BCG и «Ромир». На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях собираются экономить до половины россиян. Некоторые бизнесмены настроены самым мрачным образом, олни ожидают закрытие части предприятий. По умеренно оптимистичным прогнозам аналитиков, возвращение потребления на докризисный уровень займет до трех лет.