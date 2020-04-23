Z Архив новостей новости
5 1 6 121
08:32, 23 апреля 2020

Снижение спроса в России затронуло подавляющее большинство всех категорий продуктов и услуг

Ближайшие полгода покупатели будут только сокращать траты, пишет газета «КоммерсантЪ», со ссылкой на исследование компаний BCG и «Ромир». На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях собираются экономить до половины россиян. Некоторые бизнесмены настроены самым мрачным образом, олни ожидают закрытие части предприятий. По умеренно оптимистичным прогнозам аналитиков, возвращение потребления на докризисный уровень займет до трех лет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 апреля Поздравить…

5 590 6 5191 18.04
Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6819 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 91 6 12216 16.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 87 6 7116 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 468 6 52132 17.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9067 16.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 383 6 49638 22.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

О пандемии-2020: пасхальные размышления Нас уничтожают по единственному признаку – человек. Мы – даже не враги; мы – то, что подлежит уничтожению. Это единственное, что нас объединяет…

5 102 6 50849 16.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 73794 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5909 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 50 6 8670 21.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 53 6 10271 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 147 6 28559 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Хотелось бы, чтобы к Новому году пандемия затухла Раздача денег безвозмездно и в кредит это очень хорошо, но бизнесу нужна не халява, а возможность самим зарабатывать…

5 37 6 7503 18.04
Голосование
5 28 6 5781 21.04
Блоги

+ В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова Как рассказал источник в правоохранительных органах, «Верзилов разгуливал по Хохловскому переулку в полицейской форме»...

5 69 6 14647 17.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Сотрудники больницы в подмосковных Люберцах пожаловались в ФСБ и СК на заражение коронавирусом 52 медиков Авторы обращения жалуются на то, что их долго не обеспечивали масками и спецкостюмами, а в помещениях не проводилась санитарная обработка

5 2 6 2751
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Собянин понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться всеобщей цифровизацией, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема…

5 144 6 120605 18.04
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 28 6 5712 21.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 191 6 708815 17.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 67 6 175618 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8474267
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4457440

Сегодня в эфире