Снижение спроса в России затронуло подавляющее большинство всех категорий продуктов и услуг

Ближайшие полгода покупатели будут только сокращать траты, пишет газета «КоммерсантЪ», со ссылкой на исследование компаний BCG и «Ромир». На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях собираются экономить до половины россиян. Некоторые бизнесмены настроены самым мрачным образом, олни ожидают закрытие части предприятий. По умеренно оптимистичным прогнозам аналитиков, возвращение потребления на докризисный уровень займет до трех лет.
2020-04-23T08:32:00+03:00
2020-04-23T08:33:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630190-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…