Власти Китая закрыли из-за коронавируса въезд в город Харбин на северо-востоке страны

В столицу провинции Хэйлуцзян, которая граничит с Россией, не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Сейчас этот регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции, передает агентство Reuters. За полторы недели там почти 60 подтвержденных случаев. Жителям необходимо получить QR-код, чтобы выйти на улицу. От них требуют носить маски в общественных местах.
2020-04-23T08:31:00+03:00
2020-04-23T08:36:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630188-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 23 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…