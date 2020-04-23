Власти Китая закрыли из-за коронавируса въезд в город Харбин на северо-востоке страны

В столицу провинции Хэйлуцзян, которая граничит с Россией, не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Сейчас этот регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции, передает агентство Reuters. За полторы недели там почти 60 подтвержденных случаев. Жителям необходимо получить QR-код, чтобы выйти на улицу. От них требуют носить маски в общественных местах.