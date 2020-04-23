Работники подмосковной больницы пожаловались в силовые структуры из-за заражения нескольких десятков медиков

Они просят ФСБ, СК и МВД проверить работу своего руководства. По словам сотрудников неврологического отделения Люберецкой областной больницы, еще с конца марта администрация учреждения распорядилась направлять к ним пациентов с кашлем и высокой температурой. При этом профилактика медицинских работников не проводилась, стационар не был закрыт на карантин, приводит издание РБК текст обращения в силовые ведомства. Также люди не были обеспечены средствами индивидуальной защиты вплоть до 17 апреля. В результате положительный на коронавирус, по словам авторов жалобы, у 52 сотрудников больницы. В областном минздраве сказали журналистам, что не знают о жалобе врачей в следственные органы. Факт заражения в Люберецкой больнице там подтвердили.
2020-04-23T08:31:00+03:00
2020-04-23T08:31:27+03:00
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08:31, 23 апреля 2020
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