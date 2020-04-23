Цена на нефть марки Brent растет более чем на 5% на бирже ICE в Лондоне

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,1%, в моменте достигала отметки в

$21,4 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки ни 07:19 мск К 07:23 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $22,1 за баррель, что на 8

5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.