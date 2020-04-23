Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза сегодня проведут онлайн-саммит

Главной темой обсуждения станет ситуация вокруг коронавируса.

Главная задача, стоящая сегодня перед лидерами стран ЕС на саммите – согласовать антикризисный план. Предложенные меры по восстановлению пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Евросоюза оцениваются примерно в полтриллиона евро. Они включают в себя поддержку людей, лишившихся дохода, рефинансирование долгов бизнеса, а также льготные кредиты для стран ЕС.

При этом велика вероятность, что на сегодняшней видеоконференции политики из разных стран так и смогут принять финальное решение. По утверждению источников агентства Reuters, члены Евросоюза до сих пор не договорились о том, из каких источников финансировать фонд восстановления экономики. На предварительных консультациях с послами ЕС в начале недели Еврокомиссия предложила повысить взносы всех стран в бюджет Евросоюза, но эта идея была отвергнута.

По последним оценкам Еврокомиссии, экономический спад в Евросоюзе в этом году может достичь 10 процентов.