Клиенты нескольких банков пожаловались на сокращение лимитов по своим кредитным картам

Доступный объем средств на кредитках зачастую снижается в одностороннем порядке и даже без отправки уведомлений. Такие жалобы пользователей на профильном сайте banki.ru приводит интернет-издание РБК. О возникшей проблеме, в частности, сообщили клиенты Альфа-банка, банка «Русский стандарт» и ОТП банка. Там, в свою очередь, подтвердили, что снизили некоторым пользователям лимит доступных средств для займа, но не уточнили, какого количества клиентов это коснулось. В Альфа-банке, например, пояснили, что каждый размер лимита устанавливается в индивидуальном порядке и зависит от множества факторов. При этом там пообещали «при малейшей возможности» предложить клиентам увеличить объем доступных средств. В то же время в одном из ответов на жалобу на сайте banki.ru Альфа-банк объяснил происходящее «крайне нестабильной экономической ситуацией в мире». В банке «Русский стандарт», в свою очередь, сообщили, что кредитная нагрузка клиентов зависит от их финансовых обстоятельств.

Некоторые банки сокращали лимиты по кредитным картам клиентов еще в конце 2014 года на фоне кризиса. Эксперты тогда это объясняли серьезными проблемами с ликвидностью. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина же уверяет, что сейчас такого вопроса перед банками не стоит.