Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой

Об этом столичный фонд обязательного медстрахования уведомил руководителей больниц.

В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой. Если человек сам приехал в больницу ему придётся и самому оплатить оказанную помощь. Это следует из письма столичного фонда обязательного медстрахования, пишут Ведомости и Коммерсант со ссылкой на издание об индустрии здравоохранения Vademecum. Подлинность письма подтвердили сотрудники двух медорганизаций, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. Лечение одного случая пневмонии с коронавирусом по данным фонда сейчас обходится примерно в 200 тысяч рублей. В столице на вчерашний день выявлено почти 32 тысячи пациентов с новой инфекцией. Расходы уже превышают шесть миллиардов. Это без учёта заболевших, которые лечатся дома. Главврач одной из московских больниц рассказал, что тех, кто приехал сам или его привезли родственники, кладут при наличии показаний. Согласно федеральному закону «Об охране здоровья» отказать в экстренной помощи или медпомощи по программе госгарантий больница права не имеет. Один из медиков опрошенных изданием назвал госпитализацию на скорой единственным способом сдержать распространение заболевания.

В Москве за сутки умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 288-ми человек, уточнили в оперативном штабе.