Международный спортивный арбитраж рассмотрит апелляции российских бобслеистов и встречный иск ВАДА

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на играх в Сочи в 2014 году. Емкости с пробами пилотов Александра Зубкова, Александра Касьянова, а также разгоняющих Алексея Пушкарева и Эльвира Хузина были поцарапаны, что трактовалась как свидетельство их вскрытия. В самом веществе обнаружили аномальное количество соли. Российские спортсмены не согласились с двухлетним сроком дисквалификации и обжаловали решение в спортивном арбитраже. С другой стороны, вердикт не устроил и ВАДА. В агентстве посчитали наказание недостаточно суровым. Срок дисквалификации российских бобслеистов истекает в декабре этого года.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции. До начала мая очные слушания в КАС отменены.