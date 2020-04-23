Индийские врачи проведут сегодня протестную акцию под названием «Чёрный день»

Они требуют, чтобы власти ввели отдельный закон для защиты медработников.

Все доктора в стране сегодня будут работать с черными повязками или значками. Таким образом они выразят несогласие с политикой властей, — объявили в Индийской Медицинской Ассоциации. Там подчеркнули, что правительство было обязано принять закон против насилия в отношении врачей и препятствования работе госпиталей. В организации считают, что сейчас это как никогда важно, поскольку во время эпидемии коронавируса зафиксированы уже десятки нападений на медработников из-за их профессиональной деятельности, — пишет интернет-издание Times of India.

Национальная пресса неоднократно сообщала о случаях, когда соседи не пускали медработников домой к своим семьям, а пассажиры в общественном транспорте требовали их выйти. Иногда такие споры приводили к дракам. Индийский интернет-портал The News Minute сообщает, что последней каплей стали похороны одного из медработников в городе Ченнаи на юге страны. Сначала толпа пыталась не допустить того, чтобы тело закопали на общем кладбище, а затем толпа закидала камнями тех, кто пытался провести полноценную церемонию.

В Медицинской Ассоциации добавили, что если власти не согласятся принять закон и после сегодняшней акции, медики предпримут некие последующие меры. Какие именно — в сообщении организации не уточняется.