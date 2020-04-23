Первые испытания препарата от коронавируса должны стартовать с сегодняшнего дня в Великобритании

Правительство королевства обещает дополнительное финансирование ряду проектов.

Тестировать новое средство будут на группе добровольцев. Препарат разработали исследователи из Оксфордского университета, объявил ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. Он подчеркнул, что в обычных условиях на то, чтобы достичь нынешнего этапа, ушли бы годы. Двум группам ученых, чьи разработки признали многообещающими, назначат дополнительное финансирование. Так, команде Оксфордского университета на проведение испытаний выделено £20 млн. Их вакцина должна помочь иммунной системе легче распознавать вирус и бороться с ним. Исследователям Имперского колледжа, где клинические испытания проводят на животных, уже направили £22,5 млн. Они собираются вводить в организм части генома вируса, что стимулировать выработку белков против этой инфекции. Вторую вакцину, как сообщается, начнут испытывать на людях в июне.



Правительство уже ведет переговоры с фармакологическими компаниями, чтобы все было готово на случай, когда ученые добьются успеха.