Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России для сдерживания коронавируса. По его мнению, это позволит контролировать пассажирские перевозки внутри страны без изоляции регионов. В Минкомсвязи уже заявили, что платформу для выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе, в первую очередь – в Центральном федеральном округе.

Целесообразность введения этой меры во всех регионах неизвестна, но в крупных городах она могла бы улучшить ситуацию. Такое мнение «Эху» высказал директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Викулов отметил, что темп распространения инфекции в регионах ускоряется, поскольку граждане не хотят соблюдать режим самоизоляции.

Цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте начали работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Для получения пропуска на сайте мэрии надо указать личные данные и цель поездки.