В правительство направлен законопроект об отмене блокировки мессенджера «Телеграм»

Его подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Как пишет газета «Коммерсант», в документе говорится, что «Телеграм» стал фактически официальным сервисом госорганов, с помощью которого они информируют о ситуации с короновирусом, а безуспешные попытки его заблокировать только наносПоток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7. Поэтому перевозчики могут урезать зарплаты сотрудников наполовину, сказал Владислав Филев. В интервью газете «Коммерсант» он предположил, что международное авиасообщенея возобновится только через год из-за второй волны коронавируса. ят урон престижу государственной власти.