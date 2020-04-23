В правительство направлен законопроект об отмене блокировки мессенджера «Телеграм»

Его подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Как пишет газета «Коммерсант», в документе говорится, что «Телеграм» стал фактически официальным сервисом госорганов, с помощью которого они информируют о ситуации с короновирусом, а безуспешные попытки его заблокировать только наносПоток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7. Поэтому перевозчики могут урезать зарплаты сотрудников наполовину, сказал Владислав Филев. В интервью газете «Коммерсант» он предположил, что международное авиасообщенея возобновится только через год из-за второй волны коронавируса. ят урон престижу государственной власти.
2020-04-23T06:45:00+03:00
2020-04-23T06:47:23+03:00
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06:45, 23 апреля 2020
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