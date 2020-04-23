Z Архив новостей новости
5 3 6 434
06:45, 23 апреля 2020

В правительство направлен законопроект об отмене блокировки мессенджера «Телеграм»

Его подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Как пишет газета «Коммерсант», в документе говорится, что «Телеграм» стал фактически официальным сервисом госорганов, с помощью которого они информируют о ситуации с короновирусом, а безуспешные попытки его заблокировать только наносПоток авиапассажиров в России после окончания пандемии сократится вдвое, полагает владелец авиакомпании S7. Поэтому перевозчики могут урезать зарплаты сотрудников наполовину, сказал Владислав Филев. В интервью газете «Коммерсант» он предположил, что международное авиасообщенея возобновится только через год из-за второй волны коронавируса. ят урон престижу государственной власти.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 апреля Поздравить…

5 590 6 5155 18.04
Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6803 17.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 628 6 111118 16.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 12169 16.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 87 6 7091 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 467 6 52117 17.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9059 16.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 378 6 48809 22.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

О пандемии-2020: пасхальные размышления Нас уничтожают по единственному признаку – человек. Мы – даже не враги; мы – то, что подлежит уничтожению. Это единственное, что нас объединяет…

5 102 6 50838 16.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 73782 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5905 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 50 6 8513 21.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 53 6 10255 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 147 6 28555 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Хотелось бы, чтобы к Новому году пандемия затухла Раздача денег безвозмездно и в кредит это очень хорошо, но бизнесу нужна не халява, а возможность самим зарабатывать…

5 37 6 7500 18.04
Блоги

Станислав Кучер публицист

+ Почему Ленин опаснее коронавируса Почему Ленин опаснее коронавируса От болезни, которая сделала возможным триумф Ленина, а потом – ностальгию по Ленину и Сталину, у россиян иммунитета нет до сих пор…

5 26 6 5461 22.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Московским больницам оплатят лечение не всех пациентов с коронавирусом, пишет газета «Ведомости» Только за тех, кого доставили на «скорой», готов выплатить столичный городской фонд обязательного страхования

5 5 6 1651
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Собянин понимает масштаб проблемы и качество человеческого материала в ментовке. Он с этим собирается бороться всеобщей цифровизацией, исключая мента из процесса. И дальше у него возникает гигантская проблема…

5 144 6 120398 18.04
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 26 6 5620 21.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 191 6 708650 17.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 67 6 173964 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8474185
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4457403

Сегодня в эфире