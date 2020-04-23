Европейский союз футбольных ассоциаций предложит новый формат Чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Изначально, чемпионат Европы 2020 года должен был стать необычным. В честь 60-летнего юбилея турнира, сыграть его предполагалось примерно по той же формуле, с которой все и начиналось – с разъездами и финалом с участием 4 команд в одной стране. После этого, турниры проходили в одном или как исключение в двух государствах. Пока точно неизвестно, с чем именно обратится УЕФА к мировому сообществу. Большинство экспертов полагает, что количество стран, в которых пройдут матчи может серьезно сократиться. В частности, Испания и Италия не готовы сейчас говорить о перспективах принять турнир. В отличие от этих стран в российском Петербурге уже заявили, что отказываться от своей части программы не намерены.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отказаться от проведения футбольных матчей до конца 2021 года.