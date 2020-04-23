В Хабаровске ожидают, что туда могут дойти молибденовые стоки из Китая. Предположительно, они попали в Амур из-за аварии на одном из предприятий в КНР две недели назад.

Сегодня подходит к концу тот период, в течение которого отходы должны были достичь Хабаровска. По крайней мере, именно так оценили ситуацию в комитете по охране окружающей среды краевого правительства еще девятого апреля, когда авария только произошла.

Тогда в результате прорыва дамбы на молибденовой шахте в провинции Хэйлунцзян в воду попали около двух с половиной миллионов кубометров отходов.

При этом, в последние несколько дней у Хабаровска, где в связи с аварией постоянно проверяли воду, гидрологи не находили в Амуре никаких следов загрязнения. Зампред правительства региона по ЖКХ Анатолий Литвинчук объяснил это тем, что в Китае для предотвращения распространения молибдена построили тринадцать дамб. Также представители китайских властей сообщили российской стороне, что содержание металла в притоке, по которому он мог попасть в Амур, уже пришло в норму.

Ранее представители властей Хабаровского края несколько раз заявляли, что городу это загрязнение не угрожает, поскольку авария произошла в тысяче двести километрах от него.