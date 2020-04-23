Несколько авиарейсов по вывозу россиян из-за рубежа домой запланированы на сегодняшний день

Группу российских граждан должны вывезти сегодня из Израиля. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на посольство в Телль-Авиве, об одном таком рейсе объявила компания Israir. Кроме того, заверили в дипмиссии, еще один вылет запланирован на следующий вторник. Кроме того, в регионы будут выполнены два рейса из Таиланда. Один рейс авиакомпании «S7» из Бангкока в Новосибирск. А еще один – В Иркутск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Жители Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Республики Алтай, Алтайского и Красноярского края получат возможность вылететь из Таиланда в Новосибирск и Красноярск, обращает внимание агентство «Интерфакс». Тем временем в Минкомсвязи вновь напоминают, что гражданам необходимо зарегистрироваться на рейсы на портале Госуслуг.

Российские власти также напоминают, что тем, кто возвращается домой из-за границы, еще предстоит провести две недели на карантине.