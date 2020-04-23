Сотрудникам газеты «Ведомости» запретили ссылаться на соцопросы «Левада-центра»

Исполняющий обязанности главного редактора Андрей Шмаров сослался на недовольство в администрации президента, рассказала «Эху» редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая. В «Левада-центре» этот запрет восприняли с огорчением, но без удивления, поскольку власти давно оказывают давление на организацию разными способами, сказал нашей радиостанции директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Ранее новый руководитель газеты «Ведомости» переписал заголовок публикации о «Роснефти» и удалил колонку о главе компании Игоре Сечине.