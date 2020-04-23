В правительство направлен законопроект об отмене блокировки мессенджера «Телеграм»

Его подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Как пишет газета «Коммерсант», в документе говорится, что «Телеграм» стал фактически официальным сервисом госорганов, с помощью которого они информируют о ситуации с короновирусом, а безуспешные попытки его заблокировать только наносят урон престижу государственной власти.