Платформу для выдачи цифровых пропусков внедрит 21 регион России

Об этом сообщили вечером в Минкомсвязи. Накануне мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков по всей России, чтобы контролировать перемещения граждан. Цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте начали работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Для получения пропуска на сайте мэрии надо указать личные данные и цель поездки.
2020-04-23T05:09:00+03:00
2020-04-23T05:09:44+03:00
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05:09, 23 апреля 2020
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