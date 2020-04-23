Платформу для выдачи цифровых пропусков внедрит 21 регион России

Об этом сообщили вечером в Минкомсвязи. Накануне мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков по всей России, чтобы контролировать перемещения граждан. Цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте начали работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Для получения пропуска на сайте мэрии надо указать личные данные и цель поездки.